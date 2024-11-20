В СПЧ рассказали о массовых обращениях осужденных россиянок к Путину

Член СПЧ Меркачева: женщины-заключенные в РФ массово просят Путина о помиловании

Женщины, отбывающие наказание в российских колониях, стали массово писать прошения о помиловании президенту России Владимиру Путину. Об этом в своем Telegram-канале рассказала член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

По словам Меркачевой, осужденные россиянки обращаются к главе государства как к главной и «зачастую последней» надежде. Тем не менее они не уверены, что их прошения доходят до адресата — в системе отправки писем нет механизма обратной связи, а также отслеживания этапов рассмотрения. Член СПЧ призвала разработать такой механизм.

Как утверждает Меркачева, массовые прошения о помиловании женщин-заключенных связаны с тем, что в текущем году Путин помиловал более 50 арестанток к Международному женскому дню.