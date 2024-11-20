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17:52, 20 ноября 2024Мир

Стало известно об осведомленности Берлина о подготовке подрывов «Северных потоков»

Der Spiegel: Берлин был осведомлен о подготовке подрывов «Северных потоков»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Сюжет«Северный поток-1»:

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Власти Германии были осведомлены заранее о подготовке подрывов российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», но не приняли должных мер по их предотвращению. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в Берлине.

В июне 2022 года Федеральная служба разведки Германии получила зашифрованную совершенно секретную телеграмму с четким предупреждением о готовящихся диверсиях и проинформировала об этом правительство ФРГ. Однако, по словам собеседника издания, в немецкой канцелярии информацию не сочли значимой, так как преобладало мнение о ее недостоверности.

Ранее стало известно, что депутаты оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) рассматривают возможность обращения к избранному президенту США Дональду Трампу с призывом раскрыть информацию о подрывах российских газопроводов. Политики собираются обнародовать открытое письмо после инаугурации Трампа в январе 2025 года. При этом они понимают, что вряд ли новая администрация США пойдет на подобный шаг, учитывая политические и экономические соображения.

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