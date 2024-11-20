Трамп пообещал назначить соучредителя WWE на пост главы Департамента образования

Трамп выдвинет соучредителя WWE Макмэхон на пост главы Департамента образования

Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп пообещал выдвинуть соучредителя World Wrestling Entertainment (WWE) Линду Макмэн на пост главы Департамента образования, который он хотел ликвидировать. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Мы вернем образование в Штаты, и Линда возглавит эти усилия», — сказал он.

Уточняется что выдвижение Макмэхон на пост министра образования произошло через несколько часов после того, как Трамп назначил Говарда Лютника на должность министра торговли, основным претендентом на который ранее была Макмэхон.

Макмэхон была главой Управления по делам малого бизнеса в период первого президентского срока Трампа, а также является сопредседателем переходной команды Трампа. Она и ее муж Винс Макмэхон превратили WWE в развлекательный центр, который популяризировал таких рестлеров, как Халк Хоган и Дуэйн «Скала» Джонсон. Некоторое время она работала в Совете по образованию штата Коннектикут, поддерживала программы по распространению грамотности, в том числе через WWE, и была членом совета Университета Священного Сердца.

Для вступления в должность Макмэхон еще предстоит получить одобрение Сената США.

Ранее Трамп предложил на пост главы Федеральной комиссии по связи (FCC) Брендана Карра. По его словам, Карр сражается против ограничений, которые подавляют свободы американцев и тормозят экономику США.