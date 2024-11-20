Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:31, 20 ноября 2024Мир

Трамп пообещал назначить соучредителя WWE на пост главы Департамента образования

Трамп выдвинет соучредителя WWE Макмэхон на пост главы Департамента образования
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Линда Макмэн

Линда Макмэн. Фото: Joshua Roberts / Reuters`

Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп пообещал выдвинуть соучредителя World Wrestling Entertainment (WWE) Линду Макмэн на пост главы Департамента образования, который он хотел ликвидировать. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Мы вернем образование в Штаты, и Линда возглавит эти усилия», — сказал он.

Уточняется что выдвижение Макмэхон на пост министра образования произошло через несколько часов после того, как Трамп назначил Говарда Лютника на должность министра торговли, основным претендентом на который ранее была Макмэхон.

Макмэхон была главой Управления по делам малого бизнеса в период первого президентского срока Трампа, а также является сопредседателем переходной команды Трампа. Она и ее муж Винс Макмэхон превратили WWE в развлекательный центр, который популяризировал таких рестлеров, как Халк Хоган и Дуэйн «Скала» Джонсон. Некоторое время она работала в Совете по образованию штата Коннектикут, поддерживала программы по распространению грамотности, в том числе через WWE, и была членом совета Университета Священного Сердца.

Для вступления в должность Макмэхон еще предстоит получить одобрение Сената США.

Ранее Трамп предложил на пост главы Федеральной комиссии по связи (FCC) Брендана Карра. По его словам, Карр сражается против ограничений, которые подавляют свободы американцев и тормозят экономику США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Пенсии всех россиян вырастут с 1 января 2025 года. Какую прибавку они получат?

      Посольство США в Киеве закрылось после сообщений о массированной воздушной атаке

      На Западе заявили о возможной тайной передаче Трампом ядерного оружия Украине

      На Западе заявили о планах Ирана сократить запасы урана

      Стала известна возможная дата президентских выборов в Абхазии

      В РФС рассказали об изменении отношений с УЕФА

      Загадочное «инопланетное существо» вынесло на пляж

      В МВД перечислили обязательные отметки в паспорте гражданина России. Их должно быть две

      Беспилотник уничтожили над Калужской областью

      В Китае оценили сокращение поставок сжиженного газа из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше