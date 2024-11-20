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19:18, 20 ноября 2024Силовые структуры

Участников массовой драки задержали в российском регионе

Во Владимире задержали участников массовой драки, возбуждено уголовное дело
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Во Владимире задержали участников массовой драки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ. По предварительным данным, ночью 9 ноября в одном из клубов группа людей распылила перцовый баллончик и ударила посетителя.

Конфликт продолжился на улице, где компания избила потерпевшего и других мужчин. В результате троим жителям были причинены повреждения различной степени тяжести. Инцидент попал на видео и заинтересовал правоохранителей. Вскоре участников задержали, с ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее сообщалось, что один из задержанных за нападение на шестикратного чемпиона России по футболу признал вину.

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