Участников массовой драки задержали в российском регионе

Во Владимире задержали участников массовой драки, возбуждено уголовное дело

Во Владимире задержали участников массовой драки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ. По предварительным данным, ночью 9 ноября в одном из клубов группа людей распылила перцовый баллончик и ударила посетителя.

Конфликт продолжился на улице, где компания избила потерпевшего и других мужчин. В результате троим жителям были причинены повреждения различной степени тяжести. Инцидент попал на видео и заинтересовал правоохранителей. Вскоре участников задержали, с ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее сообщалось, что один из задержанных за нападение на шестикратного чемпиона России по футболу признал вину.

