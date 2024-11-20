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11:03, 20 ноября 2024Россия

Украина атаковала с воздуха три региона России

Минобороны: пять БПЛА ВСУ сбиты в Брянской, Белгородской и Орловской областях
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку воздушной атаки по трем российским регионам при помощи пяти дронов. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 8:00 до 10:00 по московскому времени три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа сбили в Брянской области и еще по одному — в Белгородской и Орловской. Информацию о районе уничтожения дронов и возможных последствиях на земле в Минобороны не раскрыли.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что в результате утренней атаки на регион пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, Минобороны России отчиталось, что в ночь на среду, 20 ноября, ВСУ выпустили 44 БПЛА по 9 российским регионам. 20 дронов уничтожили в Новгородской области, 5 — в Курской, 4 — в Орловской, по 3 — в Белгородской, Тульской и Тверской областях, еще по 2 — над территориями Брянской, Московской и Смоленской областей.

ЖЗЛ
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