Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:31, 20 ноября 2024Силовые структуры

Условный приговор врачам московского роддома из-за младенца отменили

Мосгорсуд отменил приговор врачам за смерть младенца, дело на новом рассмотрении
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Московский городской суд отменил условный приговор врачам столичного роддома № 4 при больнице имени Виноградова по делу о не выжившем после родов младенце. Об этом сообщает РИА Новости.

Материалы дела направлены на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе суда. Фигуранты остаются под подпиской о невыезде.

Акушеры-гинекологи Гиорги Каладзе, Анастасия Каюмова и заведующая отделением патологии беременности Марина Кирия были признаны виновными, но от наказания суд их освободил за истечением срока давности. Вместе с тем Каладзе получил условный срок в 1,5 года за подделку документов в медицинской карте. Его коллега, врач-неонатолог Ирина Герасимова, была признана виновной по статье о фальсификации медицинских данных, но также освобождена от отбывания наказания за истечением срока давности.

Кроме того, суд взыскал с врачей более полумиллиона рублей солидарно — затраты на судебные расходы потерпевшей.

9 ноября 2018 года проходили роды беременной четвертым ребенком женщины. По версии следствия, врачи недооценили тяжесть ее состояния и не стали проводить ей кесарево сечение. В результате мальчик родился в срок, но с тяжелой гипоксией (удушением короткой пуповиной, обвившейся вокруг шеи). При этом доктор Каладзе, по словам свидетелей, в первый период родов на два часа покинул роженицу и ушел пить чай.

По заключению судебно-медицинских экспертов, поведение врачей привело «к разрыву сосудов пуповины, наступлению тяжелой асфиксии плода при рождении в виде абсолютно низкого уровня гемоглобина плода», «что способствовало утяжелению его состояния». Врач-неонатолог Ирина Герасимова также не оказала надлежащую помощь новорожденному. В результате мальчик прожил 23 часа.

Чтобы скрыть этот факт, Каладзе и Герасимова фальсифицировали записи в карте родов, а также ленту кардиотокографии (КТГ, ЭКГ плода у беременных), вырезав наиболее характерный кусок и вклеив на его место ленту от другой пациентки, родившей без осложнений. Однако их противоправные действия зафиксировала камера видеонаблюдения, что и позволило экспертам восстановить истинную картину происходившего в родильном зале.

Отец ребенка много лет проработал в прокуратуре Республики Коми, а судебно-медицинская экспертиза по этому делу проводилась в соседней с ней Архангельской области, хотя роды проходили в Москве. Защита врачей посчитала это нарушением закона, но суд эти доводы отверг, так как большая часть выводов экспертов подтверждена видеозаписями.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Пенсии всех россиян вырастут с 1 января 2025 года. Какую прибавку они получат?

      Посольство США в Киеве закрылось после сообщений о массированной воздушной атаке

      На Западе заявили о возможной тайной передаче Трампом ядерного оружия Украине

      На Западе заявили о планах Ирана сократить запасы урана

      Стала известна возможная дата президентских выборов в Абхазии

      В РФС рассказали об изменении отношений с УЕФА

      Загадочное «инопланетное существо» вынесло на пляж

      В МВД перечислили обязательные отметки в паспорте гражданина России. Их должно быть две

      Беспилотник уничтожили над Калужской областью

      В Китае оценили сокращение поставок сжиженного газа из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше