Условный приговор врачам московского роддома из-за младенца отменили

Мосгорсуд отменил приговор врачам за смерть младенца, дело на новом рассмотрении

Московский городской суд отменил условный приговор врачам столичного роддома № 4 при больнице имени Виноградова по делу о не выжившем после родов младенце. Об этом сообщает РИА Новости.

Материалы дела направлены на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе суда. Фигуранты остаются под подпиской о невыезде.

Акушеры-гинекологи Гиорги Каладзе, Анастасия Каюмова и заведующая отделением патологии беременности Марина Кирия были признаны виновными, но от наказания суд их освободил за истечением срока давности. Вместе с тем Каладзе получил условный срок в 1,5 года за подделку документов в медицинской карте. Его коллега, врач-неонатолог Ирина Герасимова, была признана виновной по статье о фальсификации медицинских данных, но также освобождена от отбывания наказания за истечением срока давности.

Кроме того, суд взыскал с врачей более полумиллиона рублей солидарно — затраты на судебные расходы потерпевшей.

9 ноября 2018 года проходили роды беременной четвертым ребенком женщины. По версии следствия, врачи недооценили тяжесть ее состояния и не стали проводить ей кесарево сечение. В результате мальчик родился в срок, но с тяжелой гипоксией (удушением короткой пуповиной, обвившейся вокруг шеи). При этом доктор Каладзе, по словам свидетелей, в первый период родов на два часа покинул роженицу и ушел пить чай.

По заключению судебно-медицинских экспертов, поведение врачей привело «к разрыву сосудов пуповины, наступлению тяжелой асфиксии плода при рождении в виде абсолютно низкого уровня гемоглобина плода», «что способствовало утяжелению его состояния». Врач-неонатолог Ирина Герасимова также не оказала надлежащую помощь новорожденному. В результате мальчик прожил 23 часа.

Чтобы скрыть этот факт, Каладзе и Герасимова фальсифицировали записи в карте родов, а также ленту кардиотокографии (КТГ, ЭКГ плода у беременных), вырезав наиболее характерный кусок и вклеив на его место ленту от другой пациентки, родившей без осложнений. Однако их противоправные действия зафиксировала камера видеонаблюдения, что и позволило экспертам восстановить истинную картину происходившего в родильном зале.

Отец ребенка много лет проработал в прокуратуре Республики Коми, а судебно-медицинская экспертиза по этому делу проводилась в соседней с ней Архангельской области, хотя роды проходили в Москве. Защита врачей посчитала это нарушением закона, но суд эти доводы отверг, так как большая часть выводов экспертов подтверждена видеозаписями.

