Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:08, 20 ноября 2024Забота о себе

Уставшая от жизни в браке без секса женщина нашла спорный выход из сложной ситуации

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Женщина по имени Шарлотта, уставшая от жизни в браке без секса, рассказала, как нашла спорный выход из ситуации. Ее историю опубликовало издание Daily Mail.

По словам 37-летней австралийки, они практически не занимались сексом с мужем несколько лет. Все началось с рождением сына — женщина обижалась на супруга за то, что ей пришлось делать всю тяжелую работу по дому и зарабатывать деньги. Женщина все еще жаждала секса и, рассудив, что карьера и семья не оставят ей времени на полноценный роман на стороне, решила нанять мужчину из эскорта и отправиться с ним на ужин.

Девушка выбрала в агентстве понравившегося ей молодого человека и забронировала «вечер с ужином» за 1200 долларов на три часа. «Я даже могла выбрать, что он наденет — костюм, футболку и джинсы либо костюм Санты — все, что захочу. Я посоветовала ему надеть костюм», — рассказала она.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Парень по имени Хьюго, пришедший на свидание, был привлекательным, Шарлотта пригласила его подняться к ней в номер. «Честно говоря, это был лучший секс в моей жизни. Я трижды достигла оргазма и под конец умоляла его тоже достичь кульминации — потому что хотела, чтобы ему было так же хорошо, как и мне. Мы занимались любовью два часа и после самых интенсивных кардио-упражнений, что я делала за последние годы, рухнули на кровать», — делится она.

Через несколько дней она заказала еще одно свидание с Хьюго. «Я никогда не скажу мужу — не потому что хочу пощадить его чувства, а потому, что часть меня раздумывает, хочу ли я вообще быть замужем. Если мы разведемся, зачем усложнять ситуацию, признаваясь в неверности? Мне до сих пор неинтересно с ним спать, и я уже решила сделать секс с эскортом регулярной частью своей жизни», — заключила женщина.

Ранее секс-эксперт Трейси Кокс развеяла несколько самых популярных мифов о сексе. Прежде всего она назвала мифом мнение, что пользующиеся услугами проституток мужчины обязательно неудачливы, неприятны в общении и непривлекательны.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США подтвердили удар американскими дальнобойными ракетами по России

      В Госдепе заявили об отсутствии угрозы для России со стороны США и НАТО

      Здание российского завода получило повреждения из-за падения БПЛА

      Учительница совратила ученика и просила директора школы не рассказывать ее мужу

      Уставшая от жизни в браке без секса женщина нашла спорный выход из сложной ситуации

      В Госдуме предложат снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ

      Зеленский пообещал произвести десятки тысяч дальнобойных дронов

      Мирный житель пострадал в результате обстрела российского города

      В российском регионе выходцы из ближнего зарубежья напали на бойца СВО

      В украинском городе произошли взрывы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше