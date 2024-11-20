В Белоруссии прокомментировали поставку Киеву противопехотных мин из США

Замминистра обороны Белоруссии: поставка Киеву мин из США нарушит баланс сил

Поставка Киеву противопехотных мин из США ведет к эскалации конфликта и нарушает международный баланс сил. Решение Вашингтона передать Украине запрещенные средства поражения прокомментировал первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко, передает РИА Новости.

«Решение о поставке таких мин в Украину — это очередное нарушение баланса сил, эскалация средств поражения, которые могут быть применены», — заявил замминистра.

Он добавил, что эти поставки несут угрозу не только Москве, но и всей Организации Договора о коллективной безопасности, поскольку могут быть использованы и против союзников России.

Ранее Министерство обороны США подтвердило журналистам, что американский президент Джо Байден разрешил передать противопехотные мины Вооруженным силам Украины и использовать их на территории республики.