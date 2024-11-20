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12:10, 20 ноября 2024Интернет и СМИ

В Белоруссии заявили о готовящемся несколько лет военном вторжении в страну

Белорусский канал ОНТ заявил, что на Белоруссию готовилось военное вторжение
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Государственный белорусский телеканал ОНТ заявил, что на страну несколько лет готовилось военное вторжение. Об этом говорится в Telegram-канале ОНТ.

«На Беларусь готовилось военное вторжение. Уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что журналисты телеканала провели расследование и создали документальный фильм, посвященный возможному военному проникновению на территорию страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что США готовят эскалацию вокруг страны. Он предупредил, что нападение на Белоруссию будет означать начало третьей мировой войны.

До этого белорусский лидер заявил, что страна готова ответить на внешнюю агрессию. Лукашенко призвал не принимать миролюбие Белоруссии за слабость.

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