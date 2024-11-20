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09:42, 20 ноября 2024Россия

В Госдуме предложили отправить всех Дедов Морозов и Снегурочек на медосмотры

Shot: в Госдуме предложили отправить аниматоров Дедов Морозов на медосмотры
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Госдуме предложили отправить всех аниматоров Дедов Морозов и Снегурочек на медицинские осмотры. По данным Telegram-канала Shot, парламентарии обяжут артистов иметь справку от врачей и отрицательный тест на коронавирус.

Пока же аниматоры в обязательном порядке приходят к медикам, только если у них запланировано представление в школе или детском саду.

Сделать сюрприз и привезти подарки детям домой персонажи могут без всяких документов и предварительных осмотров у врачей. Однако депутат Дмитрий Гусев напомнил, что сейчас обострились многие инфекционные заболевания. Поэтому, по мнению парламентария, важно обезопасить несовершеннолетних.

Он внес инициативу на рассмотрение коллег.

Ранее сообщалось, что большинство россиян тратит на новогодний декор до 3000 рублей. Около 6 процентов опрошенных граждан украшают дом ради детей, а 18 процентов привыкли праздновать в спокойной обстановке без лишнего декора.

ЖЗЛ
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