В Госдуму внесут законопроект о заморозке тарифов естественных монополий

В ГД готовят проект о заморозке тарифов естественных монополий до конца 2025 г.

Депутаты Госдумы из фракции «Справедливая Россия — За правду» совместно с главой партии Сергеем Миронов внесут в Думу законопроект, которым предлагается заморозить тарифы естественных монополий до конца 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В партии рассказали, что законопроект дополняет Федеральный закон «О естественных монополиях» статьей 28 соответствующего содержания.

По словам Миронова, тарифы естественных монополий сильно влияют на ценообразование товаров и услуг, социальное настроение общества, а также отражаются на всей экономике страны. А определяет эти тарифы федеральная антимонопольная служба, которая повышает их каждых год, подчеркнул парламентарий.

Ранее стало известно, что партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) сменит идеологию на «патриотический социализм».