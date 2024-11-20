Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:37, 20 ноября 2024Мир

В Польше отказались верить в применение ВСУ американских ракет ATACMS без помощи США

Польский политик Корвин-Микке не верит, что ВСУ применяют ATACMS без помощи США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Globallookpress.com

Один из лидеров польской коалиции националистов «Конфедерация» Януш Корвин-Микке отказался верить в то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют американские ракеты без помощи специалистов из США. Об этом он написал в соцсети Х.

По словам политика, для него удивительно, что многие верят в самостоятельный запуск украинскими военными этих боеприпасов. Он добавил, что Соединенные Штаты вряд ли пойдут на то, чтобы передать Киеву свои ракетные технологии.

«Это маловероятно: американцы очень неохотно делятся своими высокими технологиями с другими», — подчеркнул Корвин-Микке.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ опубликовали кадры с ударом по российскому региону Storm Shadow

      Стало известно о подготовке в Польше военных для нападения на Белоруссию

      В Госдепе объяснили решение США передать Киеву запрещенное оружие

      В Белоруссии назвали территориальные цели Запада

      Эстония направит четверть своего ВВП на поддержку Украины

      Британская журналистка пыталась прорваться к Лаврову на саммите G20

      Зеленский заявил об информационном нагнетании «какой-то особой опасности»

      Зеленский признал неспособность Украины выйти на границы 1991 года

      В Польше отказались верить в применение ВСУ американских ракет ATACMS без помощи США

      Хуснуллин восхитился частными домами в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше