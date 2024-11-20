В Польше отказались верить в применение ВСУ американских ракет ATACMS без помощи США

Польский политик Корвин-Микке не верит, что ВСУ применяют ATACMS без помощи США

Один из лидеров польской коалиции националистов «Конфедерация» Януш Корвин-Микке отказался верить в то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют американские ракеты без помощи специалистов из США. Об этом он написал в соцсети Х.

По словам политика, для него удивительно, что многие верят в самостоятельный запуск украинскими военными этих боеприпасов. Он добавил, что Соединенные Штаты вряд ли пойдут на то, чтобы передать Киеву свои ракетные технологии.

«Это маловероятно: американцы очень неохотно делятся своими высокими технологиями с другими», — подчеркнул Корвин-Микке.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

