В России обнаружили родственников задержанного агента СБУ

RT поговорил с российской родственницей агента СБУ Гайдука

Телеканал RT обнаружил в России родственников задержанного по обвинению в подготовке и совершении терактов агента Службы безопасности Украины (СБУ), гражданина Германии Николая Гайдука.

В разговоре родственница заявила, что Гайдук подговаривал ее выступить против российских властей и специальной военной операции (СВО). О задержании женщина узнала из СМИ.

По ее словам, раньше мужчина жил в Конотопе Сумской области вместе с супругой, часто ездил на заработки в Германию и получил гражданство. Около девяти лет назад он перевез туда жену и детей.

Родственника рассказала, что общалась с семьей Гайдук два года назад в канун Нового года, разговор зашел о политике.

«Они пытались вывести меня на разговор о политике. Говорили, что против России, спрашивали, как я отношусь к (президенту Украины Владимиру) Зеленскому. Я не стала с ними на дискуссию выходить», — отметила женщина. Она добавила, что после этого прекратила общение с Гайдуками.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала 57-летнего гражданина Германии Николая Гайдука при очередном въезде на территорию Калининградской области из Польши для организации диверсий на объектах энергетики.

По версии следствия, Гайдук причастен к подрыву трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде, совершенному в минувшем марте при помощи самодельного взрывного устройства (СВУ). Как установили в ФСБ, задание и компоненты бомбы задержанный получил от своего вербовщика, 56-летнего Александра Жорова. В отношении Николая Гайдука возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 («Теракт») и части 1.1 статьи 226.1 («Контрабанда взрывчатых веществ» УК РФ. Задержанный заключен под стражу.

