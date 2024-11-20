Против готовившего диверсии в России гражданина Германии возбуждено дело

ФСБ: возбуждено дело против гражданина ФРГ, прибывшего в Калининград для теракта

В отношении гражданина ФРГ 57-летнего Николая Гайдука, причастного к подрыву в Калининграде и прибывшего для новой диверсии на объекте энергетики, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Дело возбуждено по части 2 статьи 205 («Террористический акт») и части 1.1 статьи 226.1 («Контрабанда взрывчатых веществ») УК РФ.

Установлено, что в марте 2024 года немец был причастен к подрыву трубы газораспределительной станции низкого давления. Он снова попытался въехать в Калининградскую область из Польши для совершения диверсии на объектах энергетики, но его Ford Focus остановили. Из машины изъяли жидкое взрывчатое вещество.

Гайдук помещен под стражу.