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19:17, 20 ноября 2024Мир

В России отреагировали на блокировку США резолюции о прекращении огня в Газе

Небензя: США своим вето расписались в ответственности за гибель палестинцев
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

США, наложившие вето на резолюцию «десятки» непостоянных членов Совета Безопасности ООН о прекращении огня в секторе Газа, расписались в своей ответственности за гибель десятков тысяч палестинцев. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Сегодня вы окончательно расписались в своей полной ответственности за гибель десятков тысяч невинных граждан, лишения беженцев, страдания заложников и незаконно удерживаемых палестинцев», — отметил дипломат, обращаясь к представителям США.

Небензя добавил, что Москва шокирована решением американских коллег, которые заблокировали искренние усилия Совбеза по спасению жизней палестинцев и израильтян.

Ранее США наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН о прекращении огня в секторе Газа. В заблокированном документе были выдвинуты требования «немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня, которое должно соблюдаться всеми сторонами», освобождения всех заложников, а также предоставления гражданским лицам анклава гуманитарной помощи.

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