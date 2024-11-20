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18:46, 20 ноября 2024Мир

США наложили вето на резолюцию ООН о прекращении огня в секторе Газа

США наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Газе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hatem Khaled / Reuters

США наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, в заблокированном американским представителем документе было выдвинуто требование «немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня, которое должно соблюдаться всеми сторонами», освобождения всех заложников, а также предоставления гражданским жителям анклава гуманитарной помощи.

19 ноября Минфин США ввел новые санкции против чиновников и военных воюющего в Газе исламистского радикального движения ХАМАС.

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