США наложили вето на резолюцию ООН о прекращении огня в секторе Газа

США наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

США наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, в заблокированном американским представителем документе было выдвинуто требование «немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня, которое должно соблюдаться всеми сторонами», освобождения всех заложников, а также предоставления гражданским жителям анклава гуманитарной помощи.

19 ноября Минфин США ввел новые санкции против чиновников и военных воюющего в Газе исламистского радикального движения ХАМАС.