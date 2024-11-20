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17:26, 20 ноября 2024Силовые структуры

В российском городе молодая мать устроила в подъезде наркопритон

В Уфе молодая мать устроила в подъезде многоквартирного дома наркопритон
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

В Уфе молодая мать устроила в подъезде многоквартирного дома наркопритон. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, жители района Черниковка обратились в полицию с жалобой на молодую женщину, которая устроила в подъезде наркопритон. По их словам, женщина уже имеет судимость по статье о хранении наркотиков, и у нее есть сын. Они рассказали, что к ней приходят сомнительные гости, которым она может продавать запрещенные вещества. Она принимает их у входа в дом или на лестничной клетке прямо под камерами видеонаблюдения. Ее гости употребляют наркотики прямо там и разбрасывают шприцы и прочие атрибуты.

Ранее сообщалось, что в Омске россиянину дали 16 лет колонии за организованную им нарколабораторию.

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