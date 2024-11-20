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07:19, 20 ноября 2024Россия

В российском регионе сбили еще четыре БПЛА

Губернатор Клычков: система ПВО сбила ночью четыре БПЛА над Орловской областью
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ночью четыре беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава региона выразил благодарность «доблестным войскам ПВО, которые днем и ночью защищают Орловщину от вражеских атак» и подчеркнул, что «победа будет за нами!».

Ранее уточнялось, что всего система противовоздушной обороны в ночь на 20 ноября сбила 42 украинских беспилотниках в шести областях.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о поражении 14 украинских беспилотников. «Подразделения ПВО продолжают работу по защите нашего региона», — написал губернатор.

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