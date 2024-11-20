В российском регионе сбили еще четыре БПЛА

Губернатор Клычков: система ПВО сбила ночью четыре БПЛА над Орловской областью

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ночью четыре беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава региона выразил благодарность «доблестным войскам ПВО, которые днем и ночью защищают Орловщину от вражеских атак» и подчеркнул, что «победа будет за нами!».

Ранее уточнялось, что всего система противовоздушной обороны в ночь на 20 ноября сбила 42 украинских беспилотниках в шести областях.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о поражении 14 украинских беспилотников. «Подразделения ПВО продолжают работу по защите нашего региона», — написал губернатор.