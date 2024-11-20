В Севастополе развернули ПВР для жильцов горящей пятиэтажки

Развожаев: ПВР развернули в кинотеатре для жильцов горящего дома в Севастополе

Пункт временного размещения (ПВР) развернули в кинотеатре «Москва» для жильцов горящего пятиэтажного дома в Севастополе. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

20 ноября в МЧС заявили о пожаре в Севастополе по адресу: улица Хрусталева, дом 17. Там вспыхнул огонь в квартире на пятом этаже, затем пламя распространилось по балконам. Из дома удалось эвакуировать 23 человека. По данным Развожаева, не выбрался живым из огня один пожилой мужчина.

«Предварительная площадь пожара около 200 квадратных метров. Объявлен ранг пожара №2. Спасены 23 человека, из них 1 ребенок с помощью спасательного устройства», — отметил губернатор.

Он заверил, что ситуация находится на контроле экстренных служб.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы произошел пожар в здании с офисными и складскими помещениями.