Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:50, 20 ноября 2024Россия

В Севастополе развернули ПВР для жильцов горящей пятиэтажки

Развожаев: ПВР развернули в кинотеатре для жильцов горящего дома в Севастополе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

Пункт временного размещения (ПВР) развернули в кинотеатре «Москва» для жильцов горящего пятиэтажного дома в Севастополе. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

20 ноября в МЧС заявили о пожаре в Севастополе по адресу: улица Хрусталева, дом 17. Там вспыхнул огонь в квартире на пятом этаже, затем пламя распространилось по балконам. Из дома удалось эвакуировать 23 человека. По данным Развожаева, не выбрался живым из огня один пожилой мужчина.

«Предварительная площадь пожара около 200 квадратных метров. Объявлен ранг пожара №2. Спасены 23 человека, из них 1 ребенок с помощью спасательного устройства», — отметил губернатор.

Он заверил, что ситуация находится на контроле экстренных служб.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы произошел пожар в здании с офисными и складскими помещениями.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии допустили тайную сделку Трампа и Зеленского по ядерному оружию. На каких условиях его могут передать Киеву?

      Удар российского оптоволоконного дрона по БТР с десантом ВСУ под Курском сняли на видео

      В Севастополе развернули ПВР для жильцов горящей пятиэтажки

      Раскрыт гонорар спасенного от слепоты Витаса

      Новое дело возбудили за хищение средств при исполнении госзаказа Минобороны

      Женщина выкинула из трусов кокаин на глазах у полицейских

      На Украине заявили о готовности к переговорам и потребовали больше оружия

      57-летняя Рената Литвинова снялась без юбки в рваных колготках

      Россияне перечислили самые популярные подарки близким на Новый год

      Залужный оценил шансы выжить у обучающихся в Британии солдат ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше