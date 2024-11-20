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16:13, 20 ноября 2024Путешествия

В Севастопольской бухте временно закрыли движение морского транспорта

В Севастопольской бухте закрыли движение морского пассажирского транспорта
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Игорь Казац / Коммерсантъ

В Севастопольской бухте временно закрыли движение морского пассажирского транспорта. Об этом говорится в сообщении дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

«В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте», — заявили в ведомстве.

В настоящее время движение морского транспорта уже восстановлено. Причины его временного прекращения не называются.

Ранее стало известно, что туристы массово устремились в Крым. За десять месяцев 2024 года на популярном российском курорте отдохнули свыше 5,5 миллиона человек.

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