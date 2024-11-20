В Севастопольской бухте временно закрыли движение морского транспорта

В Севастопольской бухте закрыли движение морского пассажирского транспорта

В Севастопольской бухте временно закрыли движение морского пассажирского транспорта. Об этом говорится в сообщении дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

«В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте», — заявили в ведомстве.

В настоящее время движение морского транспорта уже восстановлено. Причины его временного прекращения не называются.

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