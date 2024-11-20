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03:54, 20 ноября 2024Мир

В США заявили о праве России бить по НАТО

Полковник Уилкерсон: у России есть все права бить по НАТО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Handout / Reuters

После разрешения президента США Джо Байдена бить американским оружием по территории России Североатлантический альянс стал участником конфликта на Украине, из-за чего РФ имеет все права наносить ответные удары по инфраструктуре НАТО. Об этом заявил полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон в беседе с ТАСС.

«Для запуска этих ракет требуются данные спутников США и НАТО и/или их личный состав. Следовательно, НАТО вступила в войну. Таким образом, у России теперь есть все права атаковать цели НАТО. Это в рамках международного права», — сказал Уилкерсон.

Накануне сообщалось, что Байден, совет нацбезопасности Белого дома, Министерство обороны и Госдеп отказались отвечать на запросы с целью официально подтвердить выданное Украине разрешение наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. При этом накануне в Пентагоне сообщили российским СМИ, что не могут подтвердить выдачу подобного разрешения.

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