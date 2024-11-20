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02:57, 20 ноября 2024Мир

Великобританию предупредили об опасности призывов к поражению России

Посольство предупредило Британию об опасности призывов к поражению России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Британским властям, стремящимся к поражению России, следует воздержаться от подталкивания мира к опасной черте. С таким предупреждением выступило посольство РФ в Великобритании в своем Telegram-канале.

В дипмиссии отметили, что британские власти, отмечая 1000 дней с момента начала специальной военной операции (СВО), нашли очередной «повод для саморекламы "на костях" своих украинских подопечных». Под этим предлогом Лондон с новой силой говорит о военной поддержке Украины и новых санкциях, указали в посольстве.

«Судя по выступлениям официальных лиц с международных трибун, в Лондоне так и не простились с химерами нанесения России "стратегического поражения". Призываем британское руководство задуматься о последствиях и воздержаться от подталкивания мира к опасной черте в угоду иллюзорным геополитическим расчетам», — предупредили в посольстве.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) удары вглубь территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow и SCALP.

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