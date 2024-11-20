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09:22, 20 ноября 2024Мир

Военные США отказались от комментариев по атаке ВСУ на Брянскую область

Пентагон не стал комментировать ракетную атаку ВСУ с ATACMS на Брянскую область
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tech. Sgt. Jackie Sanders / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

У военного ведомства США нет комментариев по поводу атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским объектам в Брянской области с использованием переданных Киеву американских дальнобойных тактических ракет ATACMS. Об это заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает ТАСС.

«У меня нет комментария по данному поводу», — отказалась комментировать Сингх. Такая же реакция последовала на вопрос о том, приняли ли США официальное решение по разрешению ВСУ ударов вглубь российской территории с использованием американского ракетного оружия.

Ранее два чиновника администрации США подтвердили использование ATACMS для удара по Брянской области. По информации Reuters, под удар попал «пункт хранения боеприпасов», расположенный на российском режимном объекте.

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