Военные США отказались от комментариев по атаке ВСУ на Брянскую область

Пентагон не стал комментировать ракетную атаку ВСУ с ATACMS на Брянскую область

У военного ведомства США нет комментариев по поводу атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским объектам в Брянской области с использованием переданных Киеву американских дальнобойных тактических ракет ATACMS. Об это заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает ТАСС.

«У меня нет комментария по данному поводу», — отказалась комментировать Сингх. Такая же реакция последовала на вопрос о том, приняли ли США официальное решение по разрешению ВСУ ударов вглубь российской территории с использованием американского ракетного оружия.

Ранее два чиновника администрации США подтвердили использование ATACMS для удара по Брянской области. По информации Reuters, под удар попал «пункт хранения боеприпасов», расположенный на российском режимном объекте.