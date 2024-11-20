Выросла цена тройской унции золота

Investing.com: цена золота превысила 2 тысячи 650 долларов за тройскую унцию

Фьючерс на золото с поставкой в декабре 2024 года превысил 2650 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные Investing.com.

Дневной диапазон цены этого драгоценного металла составил от 2621,95 до 2652,45 доллара.

По мнению экспертов Goldman Sachs, в 2025 году стоимость золота дойдет до 3000 долларов за тройскую унцию. Причинами такой динамики называют покупки со стороны центральных банков и снижение процентных ставок. Еще одним фактором может быть политика избранного президента США Дональда Трампа и спровоцированная ею эскалация торговой напряженности.

До этого, 14 ноября, золото впервые за два месяца подешевело менее чем до 2,55 тысячи долларов за тройскую унцию. На тот момент цена данного драгоценного металла падала пятый день подряд. С момента победы Трампа на выборах она потеряла больше семи процентов.