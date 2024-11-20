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19:45, 20 ноября 2024Наука и техника

Выявлены связанные с раком неизвестные гены

Nature Genetics: выявлены связанные с раком неизвестные гены
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Ученые из Института исследований рака в Лондоне провели масштабное исследование, которое выявило 330 генов, потенциально связанных с развитием рака, включая 74 ранее неизвестных. Исследование базировалось на анализе геномов 10 478 опухолей и опубликовано в журнале Nature Genetics.

В работе использовались данные проекта UK 100 000 Genomes Project для изучения драйверных мутаций — изменений ДНК, которые делают клетки злокачественными. Это открытие позволило ученым выявить ранее неизвестные гены-драйверы, способные служить новыми мишенями для терапии, что представляет важный шаг в развитии прецизионной онкологии.

Метод включал секвенирование полного генома — технологию, обеспечивающую полный анализ генетического материала опухоли. Такой подход позволяет обнаруживать мутации, которые невозможно выявить при стандартных методах тестирования, делая анализ более точным и информативным.

Результаты показали, что рак кишечника, мочевого пузыря и яичников имеет наибольшее количество новых генов-драйверов. Среди ключевых открытий можно выделить такие гены, как MAP3K21, USP17L22 и TPTE, которые потенциально играют важную роль в развитии рака кишечника, молочной железы и легких соответственно.

Анализ также показал, что более 55 процентов опухолей имеют клинически значимые мутации, которые могут определять чувствительность или резистентность пациентов к существующим методам лечения. Например, мутации, связанные с дефицитом гомологичной рекомбинации, предполагают возможность использования ингибиторов PARP — препаратов, уже применяемых для терапии некоторых видов рака молочной железы и яичников.

Ученые заключили, что секвенирование полного генома должно стать неотъемлемой частью клинической практики, так как это поможет в разработке более персонализированных и эффективных методов лечения. Их работа подчеркивает важность дальнейших исследований для углубленного понимания биологических механизмов рака и создания новых терапевтических подходов.

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