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10:23, 20 ноября 2024Силовые структуры

Задержанный ФСБ гражданин Германии оборудовал тайник для компонентов бомбы на кладбище

Задержанный ФСБ гражданин ФРГ Гайдук оборудовал тайник на кладбище
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Гражданин Германии Николай Гайдук, задержанный в Калининграде при планировании теракта, оборудовал на кладбище тайник для компонентов бомбы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в Калининграде на городском кладбище у Гайдука был тайник с компонентами для создания самодельной бомбы.

Ранее стало известно, что немец ввез взрывчатку в Россию под видом шампуня. В его машине после задержания сотрудники ФСБ нашли бутылку с жидкой взрывчаткой.

В марте 2024 года Гайдук был причастен к подрыву трубы газораспределительной станции низкого давления. Он снова попытался въехать в Калининградскую область из Польши для совершения диверсии на объектах энергетики, но его Ford Focus остановили. Возбуждено дело по статье о теракте и контрабанде взрывчатых веществ. Иностранца уже арестовали.

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