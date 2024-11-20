Задержанный ФСБ гражданин Германии оборудовал тайник для компонентов бомбы на кладбище

Задержанный ФСБ гражданин ФРГ Гайдук оборудовал тайник на кладбище

Гражданин Германии Николай Гайдук, задержанный в Калининграде при планировании теракта, оборудовал на кладбище тайник для компонентов бомбы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в Калининграде на городском кладбище у Гайдука был тайник с компонентами для создания самодельной бомбы.

Ранее стало известно, что немец ввез взрывчатку в Россию под видом шампуня. В его машине после задержания сотрудники ФСБ нашли бутылку с жидкой взрывчаткой.

В марте 2024 года Гайдук был причастен к подрыву трубы газораспределительной станции низкого давления. Он снова попытался въехать в Калининградскую область из Польши для совершения диверсии на объектах энергетики, но его Ford Focus остановили. Возбуждено дело по статье о теракте и контрабанде взрывчатых веществ. Иностранца уже арестовали.