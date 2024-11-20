Гражданин Германии Гайдук ввез взрывчатку в Россию под видом шампуня

ФСБ: задержанный в Калининграде гражданин ФРГ ввез взрывчатку под видом шампуня

Задержанный в Калининграде гражданин Германии Николай Гайдук ввез взрывчатку под видом шампуня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Силовики досмотрели машину Гайдука после задержания и нашли в ней бутылку с жидкой взрывчаткой.

В марте 2024 года немец был причастен к подрыву трубы газораспределительной станции низкого давления. Он снова попытался въехать в Калиниградскую область из Польши для совершения диверсии на объектах энергетики, но его Ford Focus остановили.

Гайдук действовал по поручению украинской спецслужбы. Его завербовал в ноябре 2023 года в Гамбурге и курировал подполковник одесской полиции в отставке Александр Жоров.