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10:04, 20 ноября 2024Силовые структуры

Гражданин Германии Гайдук ввез взрывчатку в Россию под видом шампуня

ФСБ: задержанный в Калининграде гражданин ФРГ ввез взрывчатку под видом шампуня
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ЦОС ФСБ России

Задержанный в Калининграде гражданин Германии Николай Гайдук ввез взрывчатку под видом шампуня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Силовики досмотрели машину Гайдука после задержания и нашли в ней бутылку с жидкой взрывчаткой.

В марте 2024 года немец был причастен к подрыву трубы газораспределительной станции низкого давления. Он снова попытался въехать в Калиниградскую область из Польши для совершения диверсии на объектах энергетики, но его Ford Focus остановили.

Гайдук действовал по поручению украинской спецслужбы. Его завербовал в ноябре 2023 года в Гамбурге и курировал подполковник одесской полиции в отставке Александр Жоров.

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