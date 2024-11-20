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01:58, 20 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский пообещал произвести десятки тысяч дальнобойных дронов

Зеленский: в 2025 году Украина произведет минимум 30 тыс. дальнобойных дронов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В 2025 году Украина планирует произвести минимум 30 тысяч дальнобойных дронов. Такие планы пообещал исполнить президент республики Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Поставлена задача сделать по меньшей мере 3 тысячи крылатых ракет и ракет-дронов, — продолжил украинский лидер. — Так же, как и в этом году, в следующем мы полностью выполним цели по производству и поставке всех других типов дронов».

Издание «Страна» в Telegram-канале напомнило, что Россия выпускает по территории Украины около 80 беспилотников ежедневно. То есть, согласно планам Киева, в следующем году перед украинскими предприятиями поставлена задача достигнуть таких темпов производства дальнобойных дронов, какие сейчас показывает РФ.

Ранее сообщалось, что Украина получит дальнобойное оружие в качестве пакета военной помощи от Дании. Об этом Зеленский заявил по итогам переговоров с премьер-министром страны Метте Фредериксен.

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