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19:52, 19 ноября 2024Бывший СССР

Украина получит дальнобойное оружие от Дании

Зеленский анонсировал получение дальнобойного оружия от Дании
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: President Of Ukraine / Flickr

Украина получит дальнобойное оружие в качестве пакета военной помощи от Дании. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сегодня есть новый пакет поддержки от Дании, и этот пакет — прежде всего очень необходимые нашему государству дальнобойные возможности», — заявил политик.

Зеленский анонсировал получение дальнобойного оружия от Дании по итогам переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Он поблагодарил Копенгаген за военную помощь и поддержку украинского военно-промышленного комплекса.

Ранее Зеленский прокомментировал удары ATACMS по Брянской области. По его словам, Украина располагает данными баллистическими ракетами и будет использовать их для ударов по территории России.

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