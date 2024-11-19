Украина получит дальнобойное оружие от Дании

Зеленский анонсировал получение дальнобойного оружия от Дании

Украина получит дальнобойное оружие в качестве пакета военной помощи от Дании. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сегодня есть новый пакет поддержки от Дании, и этот пакет — прежде всего очень необходимые нашему государству дальнобойные возможности», — заявил политик.

Зеленский анонсировал получение дальнобойного оружия от Дании по итогам переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Он поблагодарил Копенгаген за военную помощь и поддержку украинского военно-промышленного комплекса.

Ранее Зеленский прокомментировал удары ATACMS по Брянской области. По его словам, Украина располагает данными баллистическими ракетами и будет использовать их для ударов по территории России.