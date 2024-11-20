Женщина описала отношения с известным донором спермы словом «кошмар»

Звезда реалити-шоу стала встречаться с одним из самых известных доноров спермы и разочаровалась. Об этом пишет New York Post.

В 2014 году Кайл Горди из США, которому сейчас 32 года, решил помочь бездетным семьям и стал донором спермы. Чтобы биоматериал был идеальным, он полностью отказался от секса. Мужчина активно предлагал свою сперму бесплатно и получал множество сообщений от женщин, желающих забеременеть от него. К настоящему моменту он уже стал биологическим отцом не менее 80 детей по всему миру. В 2023 году американец объявил о желании отойти от дел и сосредоточиться на поиске настоящей любви. Ради возлюбленной он даже был готов сократить свою донорскую активность.

В 2023 году Горди принял участие в шоу «Виза невесты. Виза жениха». Это произошло после онлайн-знакомства с 39-летней Анникой Филлипс из Германии, которая связалась с ним в конце 2023 года, чтобы воспользоваться его услугами донора. Они стали часто переписываться и постепенно влюбились друг в друга. Их первая встреча произошла на Мальте под прицелами кинокамер.

Почти сразу Филлипс поняла, что их отношения будут непростыми — оказалось, что Горди всего за неделю до путешествия встречался с женщиной, которая искала отца для будущего ребенка. Ее это оскорбило. Затем она стала замечать, что ее жених бывает невнимателен, груб и ведет себя не как джентльмен. Горди также ввел систему оценки поведения Филлипс — его подписчики в соцсетях оценивали поступки девушки, начисляя ей баллы. Если баллов было недостаточно, Горди мог быть холоден с Филлипс и лишать ее поцелуев. Впоследствии женщина назвала возлюбленного козлом, а отношения с ним кошмаром.

Главной причиной их разрыва стало то, что Филлипс не смогла смириться с желанием жениха продолжать делиться своей спермой со всеми желающими.

Ранее сообщалось, что мужчине из Нидерландов, которого прозвали сперминатором из-за того, что он стал отцом более 600 детей через донорство спермы, приказали остановиться. Такое решение вынес голландский суд.