Жители российского города пожаловались на 10-летний фекальный потоп

Жители Воронежа пожаловались на фекальный потоп продолжительностью 10 лет

Жители одного из многоквартирных домов в Воронеже пожаловались на фекальный потоп, который продолжается уже десять лет. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в местном отделении организации «Народный фронт».

Речь идет о пятиэтажном доме, расположенном в микрорайоне Никольское по адресу улица Дубянского, 1. Из-за неисправной системы канализации трубы при малейшей нагрузке регулярно прорывает, а подвал затапливает. В связи с тем, что большую часть времени он залит зловонной водой, квартиры жильцов даже на верхних этажах кишат комарами, стены заросли плесенью, а в помещениях стоит неприятный запах.

Установка многочисленных заплаток не помогла решить проблему. Постоянные обращения в управляющую компанию, Госжилинспекцию и местную администрацию результата также не принесли. По словам жильцов, коммунальщики заявляют, что система канализации в доме не доделана. Активисты «Народного фронта» направили обращения в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой защитить нарушенные права жильцов дома.

Ранее в этот же день появилась информация о том, что в Энгельсе устранять фекальный потоп в доме позвали водолаза. Однако официально она подтверждена не была.