Змея погубила шестилетнюю девочку

В Индии ядовитая змея убила шестилетнюю девочку из штата Одиша

В Индии ядовитая змея укусила шестилетнюю девочку и погубила ее. Об этом сообщает Kalinga TV.

Трагическое происшествие случилось в деревне Рангаматия, штат Одиша. Девочка по имени Кабита забралась на крышу за соленьями для стола. Было уже поздно, и она не заметила притаившуюся там ядовитую змею.

Рептилия укусила девочку. Кабита вернулась к родителям и рассказала о случившемся. Вскоре ей стало плохо. Родители срочно отвезли дочь в ближайшую больницу, однако врачи оказались бессильны помочь ей.

В данный момент во всех обстоятельствах происшествия разбирается полиция.

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