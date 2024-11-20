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05:05, 20 ноября 2024Из жизни

Змея погубила шестилетнюю девочку

В Индии ядовитая змея убила шестилетнюю девочку из штата Одиша
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В Индии ядовитая змея укусила шестилетнюю девочку и погубила ее. Об этом сообщает Kalinga TV.

Трагическое происшествие случилось в деревне Рангаматия, штат Одиша. Девочка по имени Кабита забралась на крышу за соленьями для стола. Было уже поздно, и она не заметила притаившуюся там ядовитую змею.

Рептилия укусила девочку. Кабита вернулась к родителям и рассказала о случившемся. Вскоре ей стало плохо. Родители срочно отвезли дочь в ближайшую больницу, однако врачи оказались бессильны помочь ей.

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В данный момент во всех обстоятельствах происшествия разбирается полиция.

Ранее сообщалось, что знаменитый блогер и заклинатель змей из ЮАР не пережил укуса зеленой мамбы. 44-летний Грэм Динго Динкельман прославился своими роликами о диких животных.

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