Звезда «Бесстыжих» вновь снялся в рекламе Calvin Klein и вызвал ажиотаж в сети

Американский актер Джереми Аллен Уайт вновь снялся в рекламе модного бренда Calvin Klein и вызвал ажиотаж в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летний артист принял участие в съемке, в которой предстал в темно-синих джинсах и белой облегающей майке. На размещенном фото звезда популярного телесериала «Бесстыжие» держит во рту ложку, а в руках — бутерброды.

Поклонники оценили рекламную кампанию Calvin Klein в комментариях под постом, который набрал 333 тысячи лайков. «Никогда так сильно не хотела быть ложкой», «Он самый сексуальный мужчина на земле», «Внезапно захотелось съесть бутерброд», «Вау! Мне срочно нужен мой ингалятор», «Calvin Klein продолжайте сотрудничать с ним!» — высказывались они.

В январе стало известно, что Calvin Klein заработал миллионы долларов на первой съемке с Джереми Алленом Уайтом, в которой он попозировал в трусах-боксерах. Выяснилось, что марка обогатилась на 12,7 миллиона долларов за 48 часов после запуска кампании 4 января. Кроме того, официальные аккаунты в социальных сетях бренда принесли ей около 3 миллионов долларов.

