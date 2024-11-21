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11:20, 21 ноября 2024Ценности

46-летняя знаменитая пианистка показала фигуру в спортивном бюстгальтере

46-летняя пианистка Майлин Класс показала фигуру в спортивном бюстгальтере
Мария Винар

Фото: Backgrid USA / Legion-Media

Знаменитая британская певица, пианистка, фотомодель и актриса Майлин Класс показала фигуру в откровенном виде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Фотографы заметили 46-летнюю звезду во время прогулки в Калифорнии, США. Она предстала перед камерами в белом спортивном бюстгальтере с глубоким декольте и черных облегающих лосинах, демонстрирующих ее подтянутое тело. Кроме того, на ней были высокие носки, кроссовки и черные солнцезащитные очки.

Ранее сообщалось, что американская рэперша Диамонте Киава Валентин Харпер, более известная как Saweetie, снялась в откровенном виде и показала фото фанатам. Тогда исполнительница попозировала перед камерой в трусах от бикини, прикрыв обнаженную грудь огромными ракушками.

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