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05:00, 21 ноября 2024Из жизни

Акула-людоед растерзала знаменитого спортсмена

В Новой Зеландии белая акула растерзала знаменитого 24-летнего игрока в регби
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

У берегов Новой Зеландии большая белая акула, которых также называют акулами-людоедами, растерзала знаменитого игрока в регби. Об этом сообщает National World.

Нападение произошло во вторник, 19 ноября, около архипелага Чатем. Хищная рыба атаковала 24-летнего спортсмена Джейда Кахукоре-Диксона вскоре после того, как он нырнул в воду с лодки. Молодой мужчина получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

Отец Кахукоре-Диксона рассказал, что тот с детства любил рыбалку и дайвинг. Кроме того, 2018 году он чудом избежал нападения акулы, потому что его нога застряла среди камней на дне. Тогда юношу спас лучший друг.

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Мэр островов Чатем Моник Крун в своем обращении сказал, что в том же 2018 году Кахукоре-Диксона включили в список лучших молодых игроков команды острова по регби, и он стал местной знаменитостью.

Ранее сообщалось, что 61-летний серфер из США лишился ноги из-за нападения акулы. Хищная рыба набросилась на него, когда он сидел на доске в океане.

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