Артемий Лебедев назвал себя «рукожопом»

Блогер Лебедев признался, что ничего не умеет делать своими руками

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что ничего не умеет делать своими руками, и назвал себя «рукожопом». Об этом он порассуждал в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Подписчик пожаловался Лебедеву, что к 30 годам не умеет самостоятельно ремонтировать мебель и другие вещи, и признался, что переживает из-за этого. «Да, действительно очень классно, когда мужик умеет сделать все своими руками, но, к сожалению, я такой же, как и вы, абсолютный рукожоп. Ничего не могу сделать своими руками. Максимум, на что я способен, — может быть, просто просверлить дрелью дырку в стене, для того чтобы туда повесить картинку. На этом мои навыки заканчиваются», — ответил ему блогер.

Лебедев добавил, что обладает инженерными талантами. Так, по его словам, он может придумать, как выполнить задачу, но самостоятельно выполнить ее у него не получится. Дизайнер уточнил, что в таких случаях обращается за квалифицированной помощью. «Современный мир позволяет таким людям, как мы с вами, жить прекрасно и не переживать ни одной секунды», — заключил он.

Ранее Лебедев назвал себя имперским ватником. Он признался, что не смирился с распадом СССР.