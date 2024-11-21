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18:08, 21 ноября 2024Экономика

Блиновская нашла покупателя на свой загородный дом

Shot: Блиновская нашла покупателя на дом в Истре за 750 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Блогер Елена Блиновская нашла покупателя на свой частный дом в подмосковной Истре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на адвоката «королевы марафонов» Наталью Сальникову.

Юрист рассказала, что Блиновская и покупатель уже подписали предварительный договор купли-продажи. Представительница блогера не уточнила финальную сумму сделки и личность будущего владельца недвижимости.

Дом, который продает Блиновская, — это двухэтажный коттедж в элитном поселке «Миллениум Парк». Площадь жилья составляет около 1,7 тысячи квадратных метров, а стоимость оценивается в 750 миллионов рублей. По данным канала, блогер могла сделать небольшую скидку.

Ранее адвокат Блиновской опровергла наличие у блогера недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

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