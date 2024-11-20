Адвокат Блиновской прокомментировала наличие у нее недвижимости в Дубае

Адвокат опровергла наличие у Блиновской недвижимости в Дубае

Адвокат «королевы марафонов» Елены Блиновской прокомментировала слухи об обнаружении у ее подзащитной элитной недвижимости в Дубае порталу Super.

По словам юриста Натальи Сальниковой, жилье в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) у Блиновской отсутствует. «У Елены нет элитной недвижимости в Дубае», — опровергла информацию адвокат блогерши, не уточнив при этом других подробностей.

В минувшие выходные агентство РИА Новости опубликовало статью со сведениями о том, что у Блиновской якобы обнаружено дорогостоящее жилье в престижных районах Дубая — Dubai Hills, Madinat Jumeirah Living и Nad Al Sheeba, а также в элитном жилом комплексе Marina Shores. В материале также сообщается, что среди застроек в вышеупомянутых локациях присутствуют как дома с квартирами и апартаментами, так и виллы, таунхаусы и пентхаусы.