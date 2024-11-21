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09:01, 21 ноября 2024Путешествия

Блогерша побывала в Армении и раскрыла истинное отношение местных мужчин к россиянкам

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Путешественница побывала в Армении и раскрыла истинное отношение местных мужчин к россиянкам. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам блогерши, перед поездкой в Ереван она прочитала негативный отзыв другой туристки, которой сделал неуместное и оскорбительное замечание водитель такси. Автор расстроилась и ожидала столкнуться с чем-то подобным во время одиночной поездки, но мужчины в Армении ее приятно удивили.

По время путешествия у россиянки возникла проблема в банке: карта застряла в банкомате. Ей удалось вернуть ее с большими трудностями, и в этом ей помог местный гид. Хотя девушка отказывалась от его помощи, мужчина настоял на том, чтобы сопроводить ее и разобраться с трудностями.

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«Эта неприятная ситуация, которая случилась со мной, потрепала нервы, конечно, — отметила россиянка. — Но она показала истинное отношение армян к нам, как и то, как относятся в Армении к одиноким русским девушкам: с теплотой, добротой, гостеприимством и готовностью помочь, если потребуется».

Ранее другой тревел-блогер Вячеслав Зенин назвал страны, в которых лучше всего относятся к российским туристам. В свой личный список он включил Саудовскую Аравию и Таиланд.

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