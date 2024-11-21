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08:12, 21 ноября 2024Россия

Депутаты Госдумы приняли обращение к правительству по миграции

Володин: ГД приняла обращение к правительству по поводу миграции
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Депутаты Госдумы приняли обращение к правительству России по вопросу реализации мер противодействия нелегальной миграции. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в Telegram.

Обращение содержит системные меры по противодействию незаконной миграции, отметил председатель Госдумы. В частности, речь идет о мерах реализации уже принятых законов, написал он.

Госдума не прекращает работу по совершенствованию законодательства, подчеркнул политик.

Ранее глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил о неприязни не только к нелегалам, но и к тем мигрантам, которые находятся в регионе на законных основаниях. «Нам, в принципе, не очень... ни те, ни другие не нравятся», — сказал он. Вместе с тем руководитель региона назвал привлечение иностранцев «жизненной необходимостью».

ЖЗЛ
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