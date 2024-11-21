Депутаты Госдумы приняли обращение к правительству по миграции

Володин: ГД приняла обращение к правительству по поводу миграции

Депутаты Госдумы приняли обращение к правительству России по вопросу реализации мер противодействия нелегальной миграции. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в Telegram.

Обращение содержит системные меры по противодействию незаконной миграции, отметил председатель Госдумы. В частности, речь идет о мерах реализации уже принятых законов, написал он.

Госдума не прекращает работу по совершенствованию законодательства, подчеркнул политик.

Ранее глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил о неприязни не только к нелегалам, но и к тем мигрантам, которые находятся в регионе на законных основаниях. «Нам, в принципе, не очень... ни те, ни другие не нравятся», — сказал он. Вместе с тем руководитель региона назвал привлечение иностранцев «жизненной необходимостью».