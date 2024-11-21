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15:08, 21 ноября 2024Силовые структуры

Дочери брачного афериста запросили восемь лет колонии за обман пяти россиянок

Прокурор запросил 8 лет для дочери брачного афериста Абулова за обман 5 женщин
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Прокуратура города Москвы

Гособвинитель запросил восемь лет лишения свободы Диане Дабсон — дочери и соучастнице брачного афериста Надира Абулова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Поддерживающий государственное обвинение прокурор считает доказанной вину подсудимой в совершении пяти эпизодов мошенничества.

По данным следствия, Абулов писал женщинам на сайтах знакомств под видом состоятельного одинокого мужчины, горящего желанием создать семью. Во время романов он выманивал у подруг деньги и имущество под разными предлогами — убеждал потерпевших в необходимости материально помочь с семейным бизнесом, покупкой бытовой техники и жилья. Его дочь Диана помогала ему создать нужный образ уважаемого бизнесмена и внушала женщинам серьезность его намерений. Обманутым подругам Дабсон оказывала помощь в получении кредитов.

В итоге потерпевшие отдавали аферисту сбережения, кредитные средства, продавали квартиры и автомобили. Пять женщин стали жертвами обмана Абулова и его дочери.

Сам аферист сбежал из России в Баку, а своего сына вывез в Турцию. А Дабсон задержали зимой 2022 года.

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