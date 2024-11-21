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20:14, 21 ноября 2024Мир

Додик раскритиковал Байдена за разрешение ВСУ наносить удары вглубь России

Додик назвал необоснованным разрешение Байдена на удары ВСУ вглубь России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Милорад Додик

Милорад Додик. Фото: Dado Ruvic / Reuters

Разрешение наносить удары вглубь России, которое уходящая администрация президента США Джо Байдена дала Вооруженным силам Украины (ВСУ), является необоснованным. Об этом заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, его слова передает ТАСС.

«Решение уходящей американской администрации разрешить ВСУ использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории является совершенно необоснованным и вновь доказывает, что Байден и Запад находятся в состоянии войны с Россией», — отметил политик.

По мнению Додика, Москва имеет право защищать свои государственные и национальные интересы в ходе украинского конфликта. Кроме того, он назвал российского президента Владимира Путина «разумным лидером, который берет ответственность за государство и нацию», а также выразил уверенность в том, что благодаря этому «мир не столкнется с реальной угрозой ядерного конфликта».

17 ноября Байден впервые санкционировал применение ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS вглубь территории России. Позже стало известно, что он также разрешил Украине наносить удары вглубь российской территории британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow.

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