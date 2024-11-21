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07:03, 21 ноября 2024Россия

Эксперт рассказал об успешном перехвате ATACMS до снятия запрета на удары вглубь РФ

Полковник Литовкин: силы ПВО РФ успешно перехватывают ATACMS и Storm Shadow
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: United States Army / Reuters

Дальнобойные ракеты Storm Shadow и ATACMS уже применялись в Крыму, поэтому российские военные умеют их уничтожать, заявил военный эксперт Виктор Литовкин в комментарии «Комсомольской правде».

«Эти дальнобойные ракеты — дозвуковые, что делает их уязвимыми для современных систем противовоздушной обороны России... Они успешно перехватывают ракеты такого типа, и российские расчеты ПВО хорошо освоили тактику их уничтожения», — сказал он.

Ранее администрация действующего президента США Джо Байдена позволила наносить удары британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь российской территории. До этого Вашингтон разрешил Киеву использовать таким же образом американские ATACMS.

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