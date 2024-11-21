Дипломаты ЕС назвали единственный повод для сотрудничества с Трампом

Euractiv: ЕС согласен сотрудничать с Трампом лишь по достижению мира на Украине

Высшие чиновники и дипломаты Евросоюза в настоящее время готовы сотрудничать с избранным президентом США Дональдом Трампом лишь по вопросу достижения мира и урегулированию конфликта на Украине, другие вопросы международной повестки потребуют дополнительного обсуждения после инаугурации Трампа. Об этом со ссылкой на европейские дипломатические источники сообщает портал Euractiv.

«На данный момент ЕС рассматривает возможность сотрудничества с администрацией Байдена только в отношении мирного соглашения с Украиной, поскольку напряженность между Россией, Украиной и США продолжает расти», — говорится в публикации.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что крупнейшие страны Европейского союза согласились взять на себя бремя поддержки Украины на фоне будущего прихода Трампа к власти и отмены помощи Киеву.

