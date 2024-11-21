ФСБ провела обыск в доме главы МВД российского города

В Таганроге ФСБ обыскала дом главы МВД Грекова

В Таганроге Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела обыск в доме главы управления МВД полковника Владимира Грекова. Об этом сообщает 1rnd.ru со ссылкой на собственный источник в полиции города.

По словам источника, обыски прошли по месту жительства и в рабочем кабинете Грекова. Он пояснил, что обыски связаны с уголовным делом, возбужденным против сотрудников ГАИ Аксая, так как до назначения в Таганрог полковник занимал должность начальника Управления МВД Аксая.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов нашли 30 миллионов рублей в ходе обыска дома заместителя председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Рената Ягудина.