Одному из богатейших людей Индии предъявили обвинения в США

США обвинили главу индийского конгломерата Adani Group Гаутама Адани во взятках

Прокурор по Восточному округу штата Нью-Йорк обвинил одного из богатейших людей Индии, главу промышленного конгломерата Adani Group Гаутама Адани и семерых его соратников в коррупционных преступлениях в 2020-2024 годах, сообщает ТАСС.

Речь идет о мошенничестве и взятках, в том числе выплате членам индийского правительства более 250 миллионов долларов для обеспечения себе контрактов на миллиарды долларов в сфере солнечной энергетики. При этом Адани и соратники лгали о схеме в попытке привлечь капитал от инвесторов из США и других стран.

Сумму взяток оценили более чем в 250 миллионов долларов. Для платежей чиновникам использовались средства американских граждан и компаний.

Состояние Адани превышает 85 миллиардов долларов. В рейтинге богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index он находится на 18 позиции. В прошлом бизнесмен считался богатейшим человеком Азии

В феврале прошлого года Адани обратился в одну из самых дорогих и известных юридических фирм Нью-Йорка для защиты интересов своего бизнеса после того, как исследовательская группа Hindenburg Research нашла признаки сомнительных практик, финансовых махинаций и «наглого манипулирования акциями».