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22:53, 21 ноября 2024Бывший СССР

Глава ДНР оценил заявление Путина

Пушилин: заявление Путина об «Орешнике» является адекватным ответом на агрессию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Заявление президента России Владимира Путина о новой баллистической ракете «Орешник» является адекватным ответом на агрессию Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Это адекватный и справедливый ответ на агрессию против мирных городов России», — оценил Пушилин выступление главы государства.

Он подчеркнул, что никому еще не удавалось победить Россию, а «Орешник» призван всем об этом напомнить. «Победа будет за нами», — сказал глава ДНР.

Ранее западные СМИ прокомментировали обращение Путина об ответном ударе по Украине. В частности, британская газета Mirror назвала заявление российского лидера «предупредительным выстрелом» третьей мировой войны.

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