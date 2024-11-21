На Западе слова Путина об «Орешнике» сочли предупреждением

Западные СМИ сочли предупреждением заявление Путина об Орешнике

Западные СМИ прокомментировали обращение президента России Владимира Путина об ответном ударе по Украине, обращает внимание РИА Новости.

В частности, британская газета Thr Mirror назвала заявление российского лидера «предупредительным выстрелом» третьей мировой войны. Издание The New York Times, в свою очередь, увидело в заявлении Путина «угрозу Западу». К аналогичному выводу пришел немецкий журнал Der Spiegel, заявив, что глава России якобы угрожает новыми ударами.

Ранее Путин сообщил о применении Вооруженными силами РФ новейших ракет средней дальности «Орешник». Президент отметил, что баллистическая ракета без ядерного оснащения нанесла удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины, который находится в Днепропетровске.