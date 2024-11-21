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22:45, 21 ноября 2024Интернет и СМИ

На Западе слова Путина об «Орешнике» сочли предупреждением

Западные СМИ сочли предупреждением заявление Путина об Орешнике
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Западные СМИ прокомментировали обращение президента России Владимира Путина об ответном ударе по Украине, обращает внимание РИА Новости.

В частности, британская газета Thr Mirror назвала заявление российского лидера «предупредительным выстрелом» третьей мировой войны. Издание The New York Times, в свою очередь, увидело в заявлении Путина «угрозу Западу». К аналогичному выводу пришел немецкий журнал Der Spiegel, заявив, что глава России якобы угрожает новыми ударами.

Ранее Путин сообщил о применении Вооруженными силами РФ новейших ракет средней дальности «Орешник». Президент отметил, что баллистическая ракета без ядерного оснащения нанесла удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины, который находится в Днепропетровске.

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