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19:43, 21 ноября 2024Россия

Госдума рассмотрела законопроект о сборе валежника

Госдума отказалась закрепить определение валежника законом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Госдума рассмотрела и отклонила законопроект, предлагающий закрепить в Лесном кодексе определение валежника, а также перечень инструментов, при помощи которых его можно собирать. Об этом сообщил корреспондент РБК.

Документом предлагалось прописать, что валежником являются остатки стволов деревьев и сучьев, кроме тех, что лежат на местах проведения лесных работ. Также законопроект закреплял, что при сборе таких дров можно использовать ручные пилы, топоры и легкие бензопилы.

В результате инициативу поддержали 106 депутатов, что оказалось недостаточно для ее принятия.

В ходе обсуждения законопроекта член профильного комитета по экологии Зариф Байгускаров согласился, что после вступления в 2019 году в силу закона, разрешающего гражданам сбор валежника, у них возникали вопросы о том, что попадает под это понятие. Однако четкие правила заготовки этого типа дров были закреплены приказом Минприроды. «После того как были внесены эти изменения, никаких вопросов о заготовке валежника не возникает», — констатировал парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штрафы за неправильное обращение с навозом. Так, за несоблюдение требований к обращению с побочными продуктами животноводства, повлекшее эпидемию, штраф составит до 600 тысяч рублей. За неправильное хранение, транспортировку и обработку навоза первичный штраф для должностных лиц составит до 40 тысяч рублей, для предпринимателей — до 60 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 350 тысяч. При повторном нарушении взимаемая сумма будет выше.

ЖЗЛ
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