Россиянам пригрозили многотысячным штрафом за неправильное обращение с навозом

Путин подписал закон, предусматривающий штраф до 600 тыс. руб. из-за навоза

Президент России Владимир Путин в понедельник, 22 апреля, подписал закон, который предусматривает многотысячные штрафы за неправильное обращение с навозом. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, штраф может составлять до 600 тысяч рублей в случае несоблюдения требований к обращению с побочными продуктами животноводства, если это приведет к возникновению эпидемии. При его неправильном хранении, транспортировке, обработке и реализации первичный штраф для должностных лиц составит от 30 до 40 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей (ИП) — до 60 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 350 тысяч.

Повторное нарушение повлечет за собой рост суммы штрафа (до 50, 70 и 450 тысяч рублей соответственно). В случае если неправильное обращение привело к причинению вреда здоровью людей, окружающей среде или к распространению эпидемии, штраф составит от 50 до 600 тысяч рублей для разных групп лиц. Кроме того, предусмотрена возможность приостановления деятельности ИП и юрлиц на срок до 90 суток.

Ранее Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома. Документ устанавливает единые требования к размещению сетей связи в жилых домах.

